Президент США Дональд Трамп, который возмутился, что Google выдает о нем только плохие новости, считает фейком любую новость, в которой не обозначен источник получения информации. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Трамп призвал не верить новостям, в которых журналисты ссылаются на анонимные источники.

"Когда вы видите "анонимный источник", бросайте читать эту историю, это выдумка!", - заявил Трамп.

"Дело в том, что многие анонимные источники даже не существуют. Они - выдумка журналистов, пишущих фейковые новости", - утверждает Трамп.

Американский президент в очередной раз раскритиковал телеканала CNN, который даже называет "врагом народа". "Посмотрите на ложь, в которой сейчас фейковый CNN. Их поймали с поличным! Враги народа!".

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Как сообщала "Страна", Трамп в Twitter призвал американцев научиться распознавать фейковые новости.

Ранее "Страна" публиковала видео, как Трамп забрал у главы ФИФА красную карточку и показал ее журналистам.