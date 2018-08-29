Чехия должна инициировать обсуждение снятия санкций ЕС с России на заседании Европейского совета. Об этом заявил президент республики Милош Земан, передает SeznamZpravy.

Земан выразил удовлетворение тем, что премьер-министр Андрей Бабиш выступил против антироссийских санкций. "Эти наказания не являются полезными для обеих сторон. Я рад, что премьер-министр публично заявил об их неэффективности", - сказал чешский лидер.

Он предложил Европейскому совету начать обсуждение их целесообразности. Чешская Республика должна активно работать над этим вопросом, подчеркнул Земан. "Новое правительство в Италии выступает против санкций, а Австрия после визита Путина заявляет о том же", - отметил глава государства.

Напомним, несмотря на то, что лидеры Италии действительно настаивают на снятии санкций ЕС и хотят продвигать этот вопрос на Совете ЕС, австрийский канцлер Себастиан Курц после приема главы РФ заверил, что Вена полностью привержена единой позиции Европейского Союза в отношении России.

30-31 августа все 28 министров иностранных дел ЕС встретятся для переговоров в Австрии. Ожидается, что во время встречи Лондон предложит новые санкции против РФ в ответ на применение химического оружия в Британии и Сирии.

31 июля Евросоюз ввел санкции против двух компаний миллиардера Ротенберга за строительство моста в Крым. Дипломаты заявили, что было предложено 8 фирм, но две были отброшены после оппозиции со стороны Германии и Италии, которые опасались ущерба для своих деловых отношений с Россией. В июле число компаний РФ, которые попали под санкции ЕС, увеличилось до 44. Кроме того, ЕС ввел запрет на въезд и замораживание активов для 155 человек по этому режиму санкций.

Как сообщала "Страна", Парубий призвал наложить санкции на европейские компании за "Северный поток-2".

Мы писали, что Порошенко назвал антироссийские санкции США эффективными и мотивирующими.