В Польше 37-летнего жителя Жарского уезда Любуского воеводства могут посадить на три года за то, что набросился пьяным на украинцев из-за их национальности. Об этом сообщает портал News Lubuski.

Инцидент произошел 22 августа в городе Ленкница. "Участковый принял заявление, в котором говорилось об избиении. На место сразу прибыли полицейские", - сообщила пресс-секретарь Жарской полиции Анета Берестецкая.

Выяснилось, что поляк без причины публично оскорблял двух украинцев за их национальность. Подозреваемый также ударил одного из мужчин по голове голову и угрожал убить. Правоохранители задержали нападавшего и поместили его под стражу.

"После допроса свидетелей и сбора доказательств житель Жарского уезда заслушал обвинения в угрозе нарушения физической неприкосновенности на национальной почве и нанесении имущественного ущерба. За эти преступления ему грозит до 3 лет лишения свободы", - сказала Берестецкая.

Как сообщала "Страна", за год в Польше 39 раз избивали украинцев из-за национальности.

Также "Страна" писала, как в Люблине поляки ударили украинку по голове бутылкой из-за национальности и языка.