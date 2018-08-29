Посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что количество и цена планируемой закупки Украиной систем ПВО в США "является закрытой информацией". Он добавил, что его предыдущие заявления о как минимум трех системах ПВО (по $750 млн каждая) - "неправильно интерпретировали". Об этом сообщает "Радио Свобода".

Он отметил, что количественные параметры закупаемой в США техники является закрытой информацией. При этом Чалый подтвердил, что работа в направлении военно-технического сотрудничества Украины и США ведется и будет продолжаться.

"К сожалению, многие СМИ неправильно интерпретировали то, что я говорил, связав куски из разных частей интервью. Действительно, то, что мы постоянно ведем эту работу - это правда", - сказал дипломат.

"Но говорить, что есть конкретный запрос и на сколько (систем ПВО - Прим.Ред.) - во-первых, это закрытая информация, но работа ведется и она будет продолжаться", - добавил он. Посол пояснил, что был "теоретический" вопрос, сколько стоят системы ПВО сейчас.

"Я говорил, что в магазинах такие системы не купишь, и назвал приблизительные оценки стоимости", - отметил Чалый.

Ранее в СМИ была распространена информация со ссылкой на Валерия Чалого о том, что Украина подала запрос в США на покупку систем противовоздушной обороны стоимостью $750 млн за одну единицу, при необходимости минимум трех соответствующих военных комплексов для украинской армии.

В четверг, 1 марта 2018 Госдеп США одобрил продажу Украине переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" на сумму $47 миллионов. В мае госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон поддерживает предоставление Украине оборонительного оружия в будущем.

Как сообщала "Страна", Украина опровергает задержание в США руководителя КБ "Южное". Посольство Украины в США опровергает информацию о якобы задержании представителей украинской космической сферы, участвующих в симпозиуме в г.Колорадо-Спрингс.

Напомним, что стали известны подробности визита советника Трампа Болтона в Киев.