Двух украинских торговцев людьми арестовали за то, что они доставили 44 афганских мигрантов, в том числе 12 детей, в Италию на борту парусника из Турции. Об этом сообщила итальянская полиция, передает ANSA. Они сообщили, что лодку обнаружили вблизи Ното на Сицилии.

По данным МИД Украины, в Италии ранее были арестованы около 100 граждан Украины за перевозку нелегальных мигрантов.

Как сообщала "Страна", украинцев массово отправляют за решетку в Европе по обвинению в переправке нелегалов. 20 июля суд греческого города Пирей приговорил к 180 годам тюрьмы музыканта ивано-франковской группы "Перкалаба" Сергея Шваюка и его друга, кузнеца Петра Литвинчука по обвинению в перевозке беженцев из Пакистана и торговле людьми. К такому же сроку греческий суд в марте этого года приговорил украинского моряка Дениса Бровченко за переправку сирийцев.

Мы писали, что украинцы получили срок за перевозку нелегалов через Ла-Манш в Великобританию.

Ранее в Польше арестовали украинца, который перевозил девять азиатов в багажнике.