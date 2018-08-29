Украинцы заявили, что ненавидят и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, директора "Нафтогаза" Андрея Коболева и главу НАБУ Артема Сытника. Такие результаты показало исследование, проведенное Социологической группой "Рейтинг" по заказу американского Международного Республиканского Института, сообщают Українські Новини.

Респонденты должны были дать ответ на вопрос: "Каково Ваше отношение к таким украинским политикам и представителям украинской власти?". В антирейтинг попал 21 политик. Возглавила список Ульяна Супрун, которой 46% опрошенных украинцев выразили свое негативное отношение.

Второе место в этом списке занимает Андрей Коболев. Совсем негативное отношение ему выразили 20% респондентов.

К Артему Сытнику совсем негативно относятся 18% опрошенных.

Изображение: iri.org.ua

Опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 26 мая по 10 июня 2018 года. Впрочем обнародован он был 22 августа. Метод опроса - личное интервью у респондента дома.

Всего было опрошено 2400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, имеющих право голосовать.

Выборка репрезентативна по полу, возрасту, области и размеру населенного пункта.

Допустимая погрешность не превышает 2.0%.

Ранее украинцы рассказали "Стране" о главных достижениях и провалах Украины за годы независимости.

Также "Страна" сообщала, что украинцы назвали Евро-2012 лучшим имиджевым событием в истории страны.