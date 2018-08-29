В среду, 29 августа, торги на межбанковском валютном рынке Украины завершились курсом доллара США по 28,12-28,16 грн. Об этом сообщает финансовый портал IBC.

По сравнению с закрытием торгов во вторник, 28-го, доллар США в покупке подорожал на 14 копеек. В продаже он также вырос на 14 копеек.

Курс покупки евро вырос на 1 копейку, продажи - на 2 копейки. Новый диапазон 32,79-32,85 грн. Российский рубль незначительно снизился до 0,412-0,413 грн.

Как сообщала "Страна", Нацбанк снова бросил на усмирение курса доллара $100 млн. Благодаря заявлению НБУ котировки опустились на 2 копейки - до 28,10-28,14 грн/$.

Напомним, что Кабмин отложил повышение цены на газ до 1 октября.