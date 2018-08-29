Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания внепланово проверит киевскую радиостанцию "Радио.Вести" (ООО "Телерадиокомпания "Мир") из-за нарушения языковых квот в отношении ведения передач на государственном языке. Об этом сообщает "Укринформ".

Соответствующее решение регулятор принял на заседании 29 августа.

Согласно мониторингу за 18 июля, Нацсовет зафиксировал признаки нарушения лицензиатом требований части пятой статьи 9 закона "О телевидении и радиовещании", в течение второго года действия языковых квот телерадиоорганизации должны обеспечивать не менее 55% суточного объема ведения передач на государственном языке.

При этом в эфире радиостанции "Радио.Вести" 18 июля эта доля составила 42,4%.

Учитывая это, регулятор решил назначить внеплановую выездную проверку лицензиата.

Как сообщала "Страна", украинским радиостанциям Нацсовет выписал штрафов на 634 тысячи гривен.

В Украинском Хельсинском союзе считают, что языковые квоты являются посягательством на свободу взглядов.