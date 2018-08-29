В среду, 29 августа, временно закрыт контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) "Новотроицкое" в Волновахском районе Донецкой области. Ранее в районе точки выезда из зоны ООС вспыхнули пожары, которые вызвали детонацию мин в этом районе.

Об этом сообщает пресс-служба Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Фейсбук.

"По наблюдениям СММ ОБСЕ, контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) в подконтрольном правительству Новотроицком временно закрыт из-за пожаров, повлекших детонацию мин в этом районе", - говорится в сообщении на странице СММ ОБСЕ.

По информации украинской стороны Совместного центра контроля и координации (СЦКК), пожар возник в пгт Новгородское из-за сепаратистов.

"В 14.00 боевики российско-оккупационных войск совершили обстрел населенного пункта Новгородское, применив 82 мм минометы и станковые противотанковые гранатометы. В результате обстрела возникло масштабное возгорание сухой травы. Пожар локализован силами и средствами подразделений Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении на странице операции объединенных сил (ООС) в Фейсбуке в среду.

Фото: facebook.com/oscesmm

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщала "Страна", с 1 сентября все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе перейдут на сокращенный режим работы – пропуск людей и транспорта будет осуществляться с 7:00 до 18:30.

Напомним, что на Донбассе контрольный пункт "Майорское" возобновил работу.