1 сентября школьники Украины отмечают начало нового учебного года. При этом, поскольку в этом году День знаний выпадает на субботу, школам разрешили самостоятельно решать, когда проводить торжественные линейки: 1 либо 3 сентября.
Большинство учебных заведений во Львовской области решили провести первый звонок в понедельник 3-го числа, в Днепре школам рекомендовали выйти на линейки 1 сентября, в Кривом Роге - 3-го, в Ужгороде большая часть школ откроют двери с понедельника, но часть решили устроить торжества в День знаний. В Винницкой области решили, что если первый звонок состоится в субботу, в таких школах выход учителей должен быть компенсирован отгулами.
Тем не менее, несмотря на дату открытия учебного года, поздравить школьников их родные, друзья и близкие могут 1 сентября. Мы собрали открытки, картинки и поздравления для школьников и учителей.
Поздравления с 1 сентября первокласснику
В этом году школьная реформа внесет немало изменений в учебный процесс. Большую часть нововведений ощутят на себе первоклашки, которых в этом году в Украине порядка 400 тысяч. Чиновники обещают сделать школу более неформальной, дружелюбной и стимулирующей развитие каждого ребенка.
Дорогие первоклассники, сегодня вы отправляетесь в долгое и увлекательное путешествие! Много нового и неизведанного встретится вам на этом пути. Не бойтесь трудностей, ведь ваши родители и друзья будут рядом. Будьте старательными и внимательными к своим одноклассникам. Вместе вы пройдете это увлекательное приключение! С Днем Знаний!
Первый заливистый школьный звонок,
Первый учитель и первый урок,
Первый учебник и первый твой класс!
Успешной учебы и в добрый час!
У тебя сегодня праздник!
Ты теперь совсем большой,
Радуйся, ты – первоклассник!
Новым знаньям дверь открой.
Поздравления с Днем знаний школьникам
Не все будет гладко в этом учебном году. Так, выяснилось, что ученики 1-х, 5-х и 10-х классов получат учебники с запозданием, поскольку их не успели напечатать. Позже всех, в ноябре, учебники выдадут старшеклассникам. В министерстве пообещали наказать виновных, а пока учебные материалы обещают публиковать на сайте МОН.
Звенит звонок веселый,
Он в класс вести готов,
Открыты двери школы
Для всех учеников.
Портфели и букеты,
Улыбки во весь рот,
Давай простимся с летом,
Настал учебный год.
И по такому случаю
Хотим всем пожелать
Хорошие оценки
за партой получать!
Пусть учебный год будет полным загадок и разгадок, вопросов и ответов, новых достижений. Может он не всегда будет легким, зато интересным.
Открытки и картинки для учителей
В Киеве уже обнародовали график школьных каникул на новый учебный год. Осенние каникулы пройдут с 29 октября по ноября, а пока у учителей начинаются рабочие будни.
Школа нас встречать готова,
Наступил день знаний снова!
В школу весело идем
Поздравляем с этим днем!
Полезных проектов, больших достижений,
Достойных поступков, добра.
Побед, оптимизма и впечатлений
Учебы настала пора.
Поздравляем учителей с 1 сентября. Вы наши главные проводники в мир знаний. Желаем вам терпения, бодрости, радости от открытий и достижений. Пусть школа станет местом, куда хочется приходить каждое утро, где всегда любопытно и интересно. С Днем знаний!