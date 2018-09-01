1 сентября школьники Украины отмечают начало нового учебного года. При этом, поскольку в этом году День знаний выпадает на субботу, школам разрешили самостоятельно решать, когда проводить торжественные линейки: 1 либо 3 сентября.

Большинство учебных заведений во Львовской области решили провести первый звонок в понедельник 3-го числа, в Днепре школам рекомендовали выйти на линейки 1 сентября, в Кривом Роге - 3-го, в Ужгороде большая часть школ откроют двери с понедельника, но часть решили устроить торжества в День знаний. В Винницкой области решили, что если первый звонок состоится в субботу, в таких школах выход учителей должен быть компенсирован отгулами.

Тем не менее, несмотря на дату открытия учебного года, поздравить школьников их родные, друзья и близкие могут 1 сентября. Мы собрали открытки, картинки и поздравления для школьников и учителей.

Поздравления с 1 сентября первокласснику

В этом году школьная реформа внесет немало изменений в учебный процесс. Большую часть нововведений ощутят на себе первоклашки, которых в этом году в Украине порядка 400 тысяч. Чиновники обещают сделать школу более неформальной, дружелюбной и стимулирующей развитие каждого ребенка.

Дорогие первоклассники, сегодня вы отправляетесь в долгое и увлекательное путешествие! Много нового и неизведанного встретится вам на этом пути. Не бойтесь трудностей, ведь ваши родители и друзья будут рядом. Будьте старательными и внимательными к своим одноклассникам. Вместе вы пройдете это увлекательное приключение! С Днем Знаний!

Первый заливистый школьный звонок,

Первый учитель и первый урок,

Первый учебник и первый твой класс!

Успешной учебы и в добрый час!



У тебя сегодня праздник!

Ты теперь совсем большой,

Радуйся, ты – первоклассник!

Новым знаньям дверь открой.

Поздравления с Днем знаний школьникам

Не все будет гладко в этом учебном году. Так, выяснилось, что ученики 1-х, 5-х и 10-х классов получат учебники с запозданием, поскольку их не успели напечатать. Позже всех, в ноябре, учебники выдадут старшеклассникам. В министерстве пообещали наказать виновных, а пока учебные материалы обещают публиковать на сайте МОН.

Звенит звонок веселый,

Он в класс вести готов,

Открыты двери школы

Для всех учеников.

Портфели и букеты,

Улыбки во весь рот,

Давай простимся с летом,

Настал учебный год.

И по такому случаю

Хотим всем пожелать

Хорошие оценки

за партой получать!

Пусть учебный год будет полным загадок и разгадок, вопросов и ответов, новых достижений. Может он не всегда будет легким, зато интересным.

Открытки и картинки для учителей

В Киеве уже обнародовали график школьных каникул на новый учебный год. Осенние каникулы пройдут с 29 октября по ноября, а пока у учителей начинаются рабочие будни.

Школа нас встречать готова,

Наступил день знаний снова!

В школу весело идем

Поздравляем с этим днем!

Полезных проектов, больших достижений,

Достойных поступков, добра.

Побед, оптимизма и впечатлений

Учебы настала пора.

Поздравляем учителей с 1 сентября. Вы наши главные проводники в мир знаний. Желаем вам терпения, бодрости, радости от открытий и достижений. Пусть школа станет местом, куда хочется приходить каждое утро, где всегда любопытно и интересно. С Днем знаний!