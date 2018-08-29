Власти города Висбаден (земля Гессен, Германия) приняли решение убрать с городской площади позолоченную статую турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом в среду, 29 августа сообщает немецкая газета "Зюддойче цайтунг". Ее цитирует Интерфакс.

По данным немецкого издания, такое решение было принято из-за разгоревшегося конфликта между сторонниками и противниками политики президента Турции.

По сообщению немецкой радиостанции "Дойче велле", накануне, во вторник, возле статуи произошли беспорядки. Местная полиция заявляет, что они не переросли в столкновения и никто не пострадал. По словам очевидцев, некоторые из тех, кто пришел на площадь, держали в руках колющее оружие.

Позолоченная четырехметровая статуя президента Турции была установлена на площади Немецкого Единства в Висбадене в рамках фестиваля искусств, который продлится до 2 сентября. Монумент был отлит из бетона, а затем покрыт золотой краской. Через некоторое время после его установки противники Реджепа Тайипа Эрдогана нанесли на памятник бранное слово.

Немецкое агентство ДПА отмечает, что статуя президента Турции с поднятой правой рукой внешне напоминает монумент бывшему иракскому президенту Саддаму Хуссейну. Его статуя была снесена с постамента американскими военными в 2003 году, когда они вошли в Багдад.

Фото: ria.ru

Как сообщала "Страна", Реджеп Эрдоган пригрозил президенту США поиском новых союзников. Президент Турции отметил, что Вашингтон должен сменить свое представление о возможности ассиметричных отношений между странами "пока не поздно".

Напомним, что он попросил принять Турцию в БРИКС.