В Украине, 30 августа, погоду западной и северной части страны будет определять прохладная воздушная масса, на остальной территории сохранится сухой и жаркий воздух. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На всей территории страны осадков не предвидится, лишь ночью в Черниговской и Сумской областях местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер преимущественно северный, на западе юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, днем 21-26°; на юге, востоке, в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях ночью 15-20°, днем 29-34°.

В Киеве 30 августа без осадков, температура ночью 12-14°, днем 24-26°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 30 августа самая высокая температура днем была 32,8° в 1992 году, самая низкая ночью 3,3° в 1966 году.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", погода в Украине в конце августа порадует теплом, но местами пройдут дожди.

Ранее синоптики рассказали, где в Украине в последнее воскресенье лета пройдут грозы.