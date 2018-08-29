В Харьков в зоопарк "Фельдман Экопарк" из Словении прибыли трое пятнистых котят-ягуаров – двух самок и самца. Животных привезли по природоохранной программе Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных (WOFARR).

Пока молодые восьмимесячные ягуары осваиваются на новом месте, им готовят персональные вольеры: взрослые хищники – одиночки, самцы и самки встречаются друг с другом только для спаривания, сообщает пресс-служба экопарка.

Планируется, что в будущем эти особи смогут произвести потомство и принять участие в проектах по сохранению и возвращению в дикую природу редких видов фауны.

Кормят их, в основном, говядиной. Это их основной рацион. "Добавляем субпродукты – это сердце, печень, рубец. Также они употребляют птицу в рационе – это курица, индюшка", - сообщил начальник сектора хищников экопарка Максим Куценко.

"Речь идет о создании в Украине условий для сохранения популяции ягуаров - редкого вида, занесенного в Международную Красную книгу. Сейчас в Фельдман Экопарк уже 5 ягуаров, и уже можно говорить об участии в формировании резервного фонда генетического материала на случай полного вымирания данных животных в природе, - рассказал президент WOFARR, народный депутат Украины Александр Фельдман. - В нашей стране этой проблемой особо не занимались. WOFARR на базе Фельдман Экопарк станет первым в Украине, кто будет ориентирован, в том числе, и на спасение ягуаров, а также даст заявку на участие в международных программах по сохранению редких видов кошачьих хищников".

Это является обновлением крови. Теперь именно эти особи смогут потенциально дать потомство с новым генетическим кодом.

Отметим, что ягуар - один из четырех представителей рода пантер (Panthera) и единственный среди них обитатель Америки. Внешне он очень похож на леопарда, но значительно превосходит его по размерам. В зооколлекции "Фельдман Экопарк" представлены 12 видов больших хищных кошек, включая всех пантер (тигры, львы, ягуары, леопарды) и других. Здесь обитает пара молодых леопардов – Нуар и Амира, а также черные ягуары Боня и Багира.

Видео: youtube.com/ObjectivTv

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