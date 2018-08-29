Сегодня, 29 августа, телефонные мошенники снова собрали неплохой урожай с вариациями на избитую тему "беда с родными, нужно срочно передать деньги". Как узнала "Страна" из собственных источников в МВД, на такую "бородатую" уловку попалась 78-летняя жительница Печерска.

Женщине на мобильный телефон позвонил некий мужчина и, представившись врачом, сказал, что ее сына сбила машина, он сейчас в реанимации в тяжелом состоянии в одной из горбольниц и срочно нужны деньги на сложную операцию и лекарства.

Пожилая женщина не понаслышке знала о том, сколько стоят подобные операции и день пребывания в отделении интенсивной терапии, так как сама, несмотря на преклонный возраст, работает в одной из больниц города санитаркой.

Она в шоковом состоянии, опасаясь за жизнь сына, не додумалась позвонить на его телефон, а слепо последовала инструкциям незнакомца. Звонивший лжеврач сказал что деньги сейчас заберет его коллега, потому как срочно нужно купить все необходимое для операции.

Санитарка собрала все свои сбережения и отдала "посыльному врача", который сразу же после звонка заявился к ней на Тверскую улицу и забрал почти 120 тысяч гривен.

Позже женщине позвонил сын, с которым, как и предполагалось, было все в порядке и тогда она поняла что ее обманули. Телефон "посыльного" уже был выключен.

Как описывает его потерпевшая: на вид около 30 лет, худощавый, русые волосы, в темной одежде, лицо толком не рассмотрела.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.190 УК Украины ("мошенничество"). Полиция пытается разыскать псевдодоктора. По практике оперативники считают, что такие "разводы" - конек постояльцев Лукьяновского СИЗО с подельниками на свободе. Вероятно преступление совершено по наводке кого-то из знакомых санитарки, которые и "слили" преступникам номер ее мобильного и то, что дома она хранит солидные сбережения.

Как сообщала "Страна", телефонные мошенники выманили 60 тысяч у женщины на Черниговщине.

Ранее в Тернопольской области телефонные мошенники украли у женщины 26 тысяч гривен.