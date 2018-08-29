В Харькове при попытке скрыться на авто от полицейских находившийся в розыске мужчина совершил ДТП. Об этом в соцсети сообщила пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.

Отмечается, что в среду около 6:00 утра на Окружной дороге за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили автомобиль BMW, который выехал на встречную полосу.

Во время проверки личности водителя, полицейские установили, что этот гражданин находится в активном розыске, в который его объявил Московский отдел полиции по статьям 185 (кража), 263 (незаконное обращение с оружием) и 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств ) Уголовного кодекса.

Во время проверки мужчина сел в авто и начал движение. На законные требования патрульных остановиться водитель BMW не реагировал, при этом создавал аварийные ситуации для других участников дорожного движения, отмечают правоохранители.

Через несколько минут уже на Салтовском шоссе BMW столкнулся с Mercedes-Benz, после чего наехал на автозаправку.

Фото: facebook.com/Патрульна поліція Харківської області

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