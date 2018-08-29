В Украине отцам существенно уменьшили рабочий день
Сегодня, 29 августа, во время заседания правительства Кабмин одобрил разработанный Министерством соцполитики законопроект, который предусматривает дополнительные гарантии отцам по уходу за детьми. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
Теперь, отец может попросить у работодателя установить ему неполный рабочий день или сократить продолжительность рабочего дня за счет работодателя.
"Цель законопроекта - обеспечить социальные гарантии всем работникам без дискриминации по половому признаку, чтобы родители могли выполнять свои обязанности по воспитанию детей и уходу за ними", - говорится в сообщении.
Документ предусматривает внесение соответствующих изменений в Кодекс законов о труде и Закон Украины Об отпусках.
Как сообщала "Страна", ранее Минсоцполитики утвердило состав "бэби-бокса" с 25 необходимыми вещами, которые будут получать все новорожденные с 1 сентября.
Также "Страна" писала, что в Раде собрались уравнять в правах одиноких матерей и отцов Украины.