Сегодня, 29 августа, во время заседания правительства Кабмин одобрил разработанный Министерством соцполитики законопроект, который предусматривает дополнительные гарантии отцам по уходу за детьми. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Теперь, отец может попросить у работодателя установить ему неполный рабочий день или сократить продолжительность рабочего дня за счет работодателя.

"Цель законопроекта - обеспечить социальные гарантии всем работникам без дискриминации по половому признаку, чтобы родители могли выполнять свои обязанности по воспитанию детей и уходу за ними", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает внесение соответствующих изменений в Кодекс законов о труде и Закон Украины Об отпусках.

Как сообщала "Страна", ранее Минсоцполитики утвердило состав "бэби-бокса" с 25 необходимыми вещами, которые будут получать все новорожденные с 1 сентября.

Также "Страна" писала, что в Раде собрались уравнять в правах одиноких матерей и отцов Украины.