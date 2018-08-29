Средняя цена всех видов бензина и дизельного топлива в Украине в среду, 29 августа, выросла на 44 коп./л. Ключевым фактором подорожания стал резкий рост цен в сетях группы "Приват": Авиас и Укрнафта, которые повысили стоимость литра всех видов горючего сразу на 1 гривну. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга консалтинговой компании "А-95", пишет ubr.ua.

Кроме приватовских заправок, подтянули цены в пределах 10-24 копеек ряд других сетей: Катрал, Mango и Amic. Таким образом средняя цена 95-го бензина в украинской рознице подскочила до 30,08 грн/л. А дизелем заправляют в среднем по 27,88 грн/л.

Эксперты объясняют подорожание преимущественно ростом курса доллара. Только за последние 7 дней официальный курс НБУ поднялся на 25 копеек, до 28,05 грн/$.

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