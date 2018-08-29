Сегодня, 29 августа, в Рогатыне Закарпатской области педагоги перекрыли дорогу на Львов из-за невыплаты заработной платы. Протестующие пропускают только автобусы с детьми и те, которые движутся во Львов. Об этом сообщает "Галицкий корреспондент".

Сообщается, что дорога перекрыта в двух местах.

Информацию о том, что педагоги перекрыли дорогу из-за невыплаты зарплат подтвердил директор департамента образования, науки и молодежной политики Ивано-Франковской ОГА Виктор Кимакович. Однако подробно комментировать ситуацию чиновник отказался.

Фото: gk-press.if.ua

Фото: gk-press.if.ua

Ранее "Страна" писала, что в Госбюджете не хватает 4,4 млрд гривен на зарплаты учителям.

Как сообщала "Страна", в Украине общая сумма задолженности по выплате заработной платы в июле текущего года выросла на 0,4% и на 1 августа 2018 года составила 2,734 млрд грн.

Также "Страна" писала, что горнякам ко Дню шахтера так и не погасили долги по зарплате.