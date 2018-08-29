В среду, 29 августа, неизвестный мужчина, угрожая электрошокером, изнасиловал и затем ограбил женщину. Полиция объявила в розыск черный автомобиль, на котором скрылся подозреваемый. Об этом пишет Информатор.

Инцидент произошел в Голосеевском районе Киева возле метро Выдубичи. Пострадавшая женщина обратилась в полицию. Она заявила, что неизвестный мужчина угрожал ей электрошокером, изнасиловал, после чего ограбил и скрылся на автомобиле черного цвета.

Полиция Киева ввела план "Перехват" в 14:20. Разыскивается автомобиль черного цвета, похожий на Dаewоo Lanos или Chevrolet Aveo с номерными знаками "АА 7389 IМ".

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