Министр образования и науки Лилия Гриневич обвинила издательства в блокировании процесса печати учебников для школ, а всем ответственным на местах пригрозила массовыми увольнениями. Об сообщает "Украинская правда".

"Мы не можем, как министерство, допустить к печати учебники по истории Украины для 10 класса и 5 класса, в некоторых из которых присутствует абсолютно советская историография. Учебники по гражданскому образованию отправили на доработку. Мы не можем допустить, чтобы подобные учебники попали в украинские школы. Лучше мы их еще подождем", - пояснила министр Гриневич на заседании Кабмина 29 августа.

По словам Гриневич, ситуация со срывом сроков печати книг произошла из-за плохой экспертизы Института модернизации содержания образования. Поэтому МОН планирует провести аудит и реорганизацию ИМСО.

"Аудит я уже назначила на 4 сентября- 5 октября. По его результатам состоится реорганизация, предусматривающая увольнение всех сотрудников и проведение повторных конкурсов на должности", - отметила Гриневич.

Будут установлены новые правила экспертизы. В частности:

все эксперты будут проходить обязательное обучение;

экспертизу каждого учебника будут проводить несколько экспертов;

эксперты получат достойную заработную плату;

платформа для проведения экспертизы будет автоматизированная;

будет определен перечень критериев, которым должен соответствовать учебник;

эксперт будет отвечать за качество проведения экспертизы;

оценка экспертов будет максимально конкретизирована.

Гриневич также отметила, что процедура экспертизы учебников заберут у ИМСО и передадут другому учреждению - Учебно-методическому центру по вопросам качества образования.

Как сообщала "Страна", в апреле ни один учебник для школьной программы 2018 года не был напечатан.

Ранее в Минобразовании сообщили, что хотят убрать из школьных учебников слово "родители".