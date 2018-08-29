Гриневич пригрозила разогнать всех работников, ответственных за срыв печати учебников
Министр образования и науки Лилия Гриневич обвинила издательства в блокировании процесса печати учебников для школ, а всем ответственным на местах пригрозила массовыми увольнениями. Об сообщает "Украинская правда".
"Мы не можем, как министерство, допустить к печати учебники по истории Украины для 10 класса и 5 класса, в некоторых из которых присутствует абсолютно советская историография. Учебники по гражданскому образованию отправили на доработку. Мы не можем допустить, чтобы подобные учебники попали в украинские школы. Лучше мы их еще подождем", - пояснила министр Гриневич на заседании Кабмина 29 августа.
По словам Гриневич, ситуация со срывом сроков печати книг произошла из-за плохой экспертизы Института модернизации содержания образования. Поэтому МОН планирует провести аудит и реорганизацию ИМСО.
"Аудит я уже назначила на 4 сентября- 5 октября. По его результатам состоится реорганизация, предусматривающая увольнение всех сотрудников и проведение повторных конкурсов на должности", - отметила Гриневич.
Будут установлены новые правила экспертизы. В частности:
- все эксперты будут проходить обязательное обучение;
- экспертизу каждого учебника будут проводить несколько экспертов;
- эксперты получат достойную заработную плату;
- платформа для проведения экспертизы будет автоматизированная;
- будет определен перечень критериев, которым должен соответствовать учебник;
- эксперт будет отвечать за качество проведения экспертизы;
- оценка экспертов будет максимально конкретизирована.
Гриневич также отметила, что процедура экспертизы учебников заберут у ИМСО и передадут другому учреждению - Учебно-методическому центру по вопросам качества образования.
Как сообщала "Страна", в апреле ни один учебник для школьной программы 2018 года не был напечатан.
Ранее в Минобразовании сообщили, что хотят убрать из школьных учебников слово "родители".