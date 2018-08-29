В среду, 29 августа, компания PayPal включила возможность трансграничных переводов для Украины. Об этом сообщил СЕО Creative Quarter Илья Кенингштейн на своей странице в Facebook.

По его словам, сейчас поддерживаются только переводы из США. Но, как отмечает Кенигштейн, очевидно, что это лишь первый шаг к полноценному запуску PayPal в Украине, которого все ждут уже не один год.

Расширение стало возможно благодаря партнерству Xoom с компанией Ria, дочерней компанией Euronet Worldwide. Теперь клиенты Xoom из США могут отправлять деньги в 70% стран мира, просто загрузив приложение Xoom на свой мобильный телефон либо зайдя на сайт Xoom.

"Что касается Украины, у нас Xoom будет работать через сервис Cash Pickup, который позволит украинскому получателю забрать денежный перевод в одном из банков-партнеров, указанных на сайте Xoom. Сейчас в списке есть Ощадбанк, Приватбанк, Universal, Pravex, Укргазбанк", - пояснил Илья Кенингштейн.

Фото: facebook.com/kenigshtein

Xoom - это система перевода денежных средств, которую PayPal купил в ноябре 2015 года. Ранее она позволяла пересылать денежные средства в 44 страны, Украины в этом списке не было. Начиная с сегодняшнего дня Xoom позволяет пересылать деньги из США в 130 стран мира, в список которых входит Украина.

"Укрсиб и Аваль в списках не увидел, но, думаю, это вопрос времени. По лимитам: можно пересылать до $2999, но не более $6 тысяч за 30 дней. Либо расширять лимиты через форму на сайте, предоставив дополнительные документы", - написал Кенингштейн.

Напомним, сейчас украинцы могут использовать PayPal только для отправки платежей за границу, но принимать переводы не могли. До недавнего времени Xoom работал 44 странах мира, но вчера компания объявила о существенном расширении географии работы сервиса. И сейчас в соответствующий перечень входит уже 130 стран, среди которых есть и Украина.

Как сообщала "Страна", украинским банкам разрешили уточнять данные клиентов по телефону и почте.

Также "Страна" писала, что власти готовятся ввести тотальный контроль за денежными переводами украинцев свыше 30 тысяч гривен.