В Бориспольской исправительной колонии № 119 в продуктах питания обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Прокуратура Киевской области проверяла, насколько соблюдаются права заключенных на питание в учреждениях исполнения наказаний. В результате проведенных лабораторных исследований специалисты обнаружили в образцах блюда бактерии группы кишечной палочки.

По данному факту Бориспольская прокуратура внесла данные в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 325 ("Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений") УК Украины.

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