После того, как котировки пары гривна/доллар на межбанке подскочили до 28,16 грн/$, Нацбанк вышел с заявлением о проведении крупного аукциона. До 12:45 он собирал заявки банков - готов продать до $100 млн. Об этом регулятор объявил на официальном сайте. В последний раз НБУ выходил на рынок с валютными интервенциями в формате аукциона 17 августа. Об этом пишет ubr.ua

Готовность нацбанковцев защищать гривну резко охладили пыл спекулянтов. Только благодаря заявлению НБУ котировки опустились на 2 копейки - до 28,10-28,14 грн/$.

"Полагаю, сегодняшний резкий рост котировок большей частью был обусловлен заявлениями НБУ о полном невмешательстве в торги на межбанке. Рынок воспринял этот сигнал по-своему и начал разгонять курс. Спрос на валюту есть и серьезный. Импортеры пытаются проплатить контракты впрок и активно скупают валюту. Кроме того, на рынке все еще ощущается избыток гривневой ликвидности на фоне выплат НДС-возмещений", - прокомментировал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Позднее стало известно, что курс отсечения НБУ установил на уровне 28,11 грн/$. Средневзвешенный курс аукциона составил 28,1134 грн/$.

Напомним, сегодняшние торги на межбанке открылись 10-копеечным ростом курса. Сразу после начала сессии котировки поднялись до уровня 28,06-28,10 грн/$.

Как стало известно позже, по итогу Национальный банк Украины сегодня продал на валютном аукционе 65,3 млн долларов. Заявки на участие в аукционе подали 35 участников межбанковского рынка на общую сумму в 80,4 млн долларов по курсу от 27,99 гривен за доллар до 28,12 грн за доллар.

Ранее "Страна" писала о том, что Нацбанк не дал разгуляться спекулянтам, но стабильности курса доллара никто не гарантирует.

Также мы сообщали, что в НБУ объяснили новый рост курса доллара возмещением НДС экспортерам.