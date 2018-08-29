Проверка Министерства обороны показала финансовые нарушения почти на 257 миллионов гривен и десятки потерянных гектаров за период с 2016 года по первый квартал 2018 года. Фактические потери составили 88 миллионов гривен. Об этом говорится в результатах ревизии Госаудитслужбы, сообщает проект "Марлин".

Аудиторы зафиксировали самозахват земель обороны разными лицами общей площадью 52 000 га, где только 1873 га имели нормативно денежную оценку. Отмечается, что отсутствие правоустанавливающих документов привели к безвозвратной потере земель.

Так, в квартирно-эксплуатационном отделе Полтавы самовольно захватили землю площадью 747,3 га на общую сумму 741,9 миллиона гривен, в КЭО Хмельницкого - 278,5 га на 571 млн. грн, а в КЭО Харькова - 797,5 га на 333,9 миллиона гривен.

Инвентаризация зданий Минобороны территориальных квартирно-эксплуатационных управлений, отделов и частей - КЭУ, КЭО, КЭЧ обнаружила, что более 1,3 тысячи сооружений находятся в полуразрушенном состоянии, и в некоторых случаях расходы на их охрану превышают стоимость имущества, которое охраняется.

Это приводит к тому, что солдаты проживают в палатках из-за отсутствия пригодных для проживания зданий с водой и теплом.

Такую ситуацию аудиторы отметили в военном городке № 99 КЭО Винницы, где с 2018 года размещен личный состав подразделений 95-й отдельной аэромобильной бригады.

В то же время при строительстве военных городков в с. Ульяновки Николаевской области, в Одессе и Киеве подрядные организации завысили стоимость выполненных работ на сумму 9,2 миллиона гривен.

Материалы ревизии направлены в правоохранительные органы.

Как сообщала "Страна", Минобороны не смогло посчитать расходы на парад ко Дню Независимости.

Также "Страна" писала, что в Минобороны Украины предупредили о проведении военных учений на Черном море.