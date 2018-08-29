Компания Apple планирует в ближайшее время запустить три новых телефона, которые продолжат линию прошлогоднего флагмана. Устройства смогут похвастаться более широким диапазоном цен, особенностей и размеров.

Ожидается, что новые смартфоны покажут на традиционной презентации во вторую неделю сентября. "Страна" собрала информацию о том, чего ждать от Apple в ходе этой презентации.

Новая стратегия Apple

Смартфоны, которые планируется представить в сентябре, показывают, что компания корректирует свою стратегию. Вместо того, чтобы заманивать миллионы новых пользователей iPhone, целью Apple в эти дни является неуклонное повышение средних цен, а также увеличение общего количества активных устройств для поддержки продаж аксессуаров и цифровых услуг, таких как потоковая музыка и видео.

В начале 2016 года компания сообщила о крупном достижении: 1 миллиард активных устройств. К началу этого года это число выросло до 1,3 миллиарда. Три новых iPhone, которые должны появиться в следующем месяце, имеют хорошие шансы внести свою долю в фундамент будущего компании.

Тем не менее, ни один из трех iPhone не будет полностью новой моделью, как, например, iPhone X в прошлом году или iPhone 6 в 2014 году.

Что известно о новых iPhone

У всех трех смартфонов будет система управления на основе жестов, которую Apple представила в прошлом году, чтобы заменить кнопку iPhone home, пишет Bloomberg. Они также будут оснащены Face ID, системой Apple для разблокировки телефонов по лицу владельца.

Источники сообщают, что вскоре появится новый high-end iPhone с дисплеем около 6,5 дюймов по диагонали. Это сделало бы его самым крупным iPhone на сегодняшний день и одним из крупнейших мобильных телефонов на рынке. Он будет по-прежнему иметь стеклянную заднюю часть с краями из нержавеющей стали и двумя камерами сзади. Изменения со стороны программного обеспечения будут заключаться в возможности просмотра контента одновременно в двух приложениях, таких как Почта и Календарь.

Apple также планирует обновление iPhone X с 5,8-дюймовым OLED-экраном. По словам источников, основными изменениями в новых OLED-iPhone будут скорость обработки данных и камера.

Возможно, самым значительным смартфоном станет новое, более дешевое устройство, предназначенное для замены iPhone 8. Он будет выглядеть как iPhone X, но будет иметь более крупный, примерно 6.1-дюймовый экран, выполненный в нескольких цветах, а также алюминиевые кромки корпуса из нержавеющей стали iPhone X. Он также будет иметь более дешевый ЖК-экран вместо OLED-панели. Алюминиевые края более дешевой версии не обязательно будут того же цвета, что и цветное стекло. Ранее ходили слухи о том, что будут доступны серые, белые, синие, красные и оранжевые варианты.

По словам источников, Apple планирует использовать слоты для двух SIM-карт в двух из трех новых телефонов. Эта функция позволила бы пассажирам легко переключаться между местным планом авиаперевозок и новой страной или зоной обслуживания.

Что кроме Айфонов

Также Apple работает над обновленными AirPods, беспроводным зарядным устройством AirPower, новым Apple Watch и обновленными планшетами iPad Pro.

Часы будут похожими на текущие модели, но будут иметь более крупные экраны, которые приближаются к краю. Их общий размер останется таким же, чтобы оставаться совместимым с существующими ремнями.

Новые iPad Pros будут иметь размеры около 11 дюймов и 12,9 дюйма и более тонкие рамки, а также Face ID, заменяющим кнопку "Домой" и отпечаток пальца. IPad mini, последний раз обновленный в 2015 году, и 9,7-дюймовый iPad, последний обновленный в марте, не будут обновлены, сообщил источник, знакомый с планами компании.