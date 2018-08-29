Кабинет министров Украины принял решение о продлении спецзобязательств "Нафтогаза", который с 1 августа повысил цену на газ для промышленности, на продажу газа по сниженным ценам для нужд населения до 1 октября 2018 года. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В тексте постановления Кабинета министров от 29 августа говорится, что цены на газ для населения не будут расти до конца сентября.

Спецзобязательства для "Нафтогаза" состоит в том, что компания получает право на закупку газа для нужд населения Украины по цене, которая рассчитывается не по рыночным методам, а зависит от среднегодовых цен на газ на европейском хабе.

Напомним, что сейчас сотрудничество с Международным валютным фондом не происходит из-за отсутствия компромисса из ключевых требований фонда к Украине для получения транша. В частности, речь идет об уравнении цен на газ для населения и для промышленности, а также о сбалансировании государственного бюджета Украины так, чтобы дефицит не превышал 2,5% от ВВП.

28 августа в Национальном банке сообщили, что ожидают зачисления МВФ транша в размере почти 2 миллиарда долларов до конца осени.

Ранее киевляне рассказали "Стране", что думают о повышении цены на газ.