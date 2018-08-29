Украинский оскаровский комитет объявил фильм, который представит нашу страну на соискании международной кинопремии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". В борьбе за статуэтку примет участие картина "Донбасс" Сергея Лозницы. Такое решение Оскаровский комитет принял на заседании 29 августа, пишет Левый берег.

Мировая премьера "Донбасса" состоялась в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля, где Лозница был отмечен призом за режиссуру. Фильм также будет показан на кинофестивале в Торонто - во внеконкурсной программе. Украинская премьера прошла на Одесском кинофестивале. В широкий прокат в Украине фильм выйдет в конце октября, а в ограниченный - в сентябре.

Напомним, что в отборе принимали еще пять фильмов: "Брама" Владимира Тихого, "Вулкан" Романа Бондарчука, "Киборги" Ахтема Сеитаблаева , "Когда падают деревья" Марыси Никитюк, "Миф" Леонида Кантера.

Ожидается, что Американская киноакадемия обнародует шорт-листы 22 января 2019 года, а церемония награждения пройдет 24 февраля в Лос-Анджелесе.

Ранее "Страна" писала о том, что сын Нищука снялся в фильме по заказу Госкино. НАПК заинтересовалось его гонораром.

Также мы сообщали, что на кинопремии "Оскар" собираются ввести новую номинацию.