Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, который в августе побывал на шумной свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль, приедет в Киев во вторник, 4 сентября. Об этом сообщает APA.

Перед поездкой 32-летний Курц заявил, что хочет "углубить хорошие двусторонние политические, экономические и культурные отношения".

Ожидается, что встреча президента Украины Петра Порошенко с Курцом состоится в Киеве. При этом в ходе переговоров основное внимание должны уделить председательству Австрии в ЕС, двусторонним отношениям между Австрией и Украиной, и внутренней политической ситуации в Украине с особым упором на Донбасс, сообщает Федеральная канцелярия.

Предполагается также короткая встреча с мэром Киева Виталием Кличко.

Как известно, Курц уже посещал Украину в 2017 году как министр иностранных дел и председатель ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что глава МИД Канады Христя Фриланд приедет в Украину на один день.

Как сообщала "Страна", правительство Германии оставило без комментариев заявление президента Украины Петра Порошенко о визите канцлера ФРГ Ангела Меркель, которая собралась посетить Украину в ноябре.

Также "Страна" писала, что глава МИД Канады отменила визит в Украину ради торговых переговоров с США.