В Крыму в Симферополе силовики проводят обыск в доме активистки Украинского культурного центра (УКЦ) Ольги Павленко, которую подозревают в связях с Правым сектором. Об этом пишет Крым.Реалии со ссылкой на адвоката.

Отмечается, что ранее пророссийский сайт NewsFront опубликовал материал, в котором подробно описана деятельность УКЦ в Крыму, а также указано, что дочь Ольги Павленко Алина состоит в Правом секторе.

Как сообщила Алина Павленко, она действительно состояла в Правом секторе, но на данный момент вышла из этой организации.

"Я действительно год воевала на Донбассе в составе Правого сектора, сейчас я уже вышла из этой организации. К нам домой еще до этого обыска приходили оперативники просто "чаю попить". Просили маму мне позвонить, уговорить, чтобы я вернулась в Крым", - рассказала Павленко и добавила, что ее родители не имеют отношения к Правому сектору.

"Ни моя мама, ни мой отец не имеют никакого отношения к данной организации. Более того, они отговаривали меня, чтоб я шла служить в Правый сектор", - говорит Алина Павленко.

Ранее "Страна" писала о том, что Россия обвинила "Правый сектор" в подготовке убийств 50 российских чиновников.

Также мы сообщали, что в России украинцу, задержанному за "Правый сектор", дали два года тюрьмы.