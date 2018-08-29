Один из мировых грандов футбола и самый титулованный клуб Германии, мюнхенская Бавария представила новый комплект спортивной экипировки, в которой ее игроки будут выступать в Лиге чемпионов 2018/2019.

Примечательно, что новая форма серого цвета (цвет Баварии - красный - Прим.Ред.) и сделана она из переработанного пластика, собранного в морях и океанах нашей планеты.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Игроки Баварии демонстрируют новую форму, фото: fcbayern.com

Форму для Баварии изготовили при поддержке компании Parley for the Oceans, которая занимается сбором пластикового мусора в океанах.

Ранее формы, сделанные из морского пластика, представили Ювентус, Манчестер Юнайтед, Лос-Анджелес Гэлакси, а первыми, еще в 2016 году, такие футболки надевали игроки мадридского Реала.

Ранее "Страна" сообщала, что в Суперкубке Германии Бавария не заметила Айнтрахт на поле и "отгрузила" ему пять мячей.