Президент Украины Петр Порошенко задекларировал еще 31 млн 777 тысяч гривен дивидендов. Доход он получил от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал". Об этом говорится в его измененной декларации на сайте Единого реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Так, президент задекларировал 31 млн 777 тысяч гривен дивидендов от фонда "Прайм Эссетс Кэпитал".

Фото: public.nazk.gov.ua

Напомним, 20 августа Порошенко задекларировал доход в сумме 14 742 625 гривен - дивиденды от "Прайм Эссетс Кэпитал". Ранее, 27 июля, он задекларировал 30 млн гривен дивидендов от этого акционерного общества.

Фонд "Прайм Эссетс Кэпитал", созданный в 2005 году, принадлежит самому Петру Порошенко. Ранее в 2018 году президент Украины задекларировал существенные изменения в имущественном состоянии на сумму 9,3 млн гривен: 8,3 млн составили проценты от вкладов в Международном инвестиционном банке, а 0,8 млн гривен - доход от продажи недвижимости.

При этом за 2017 год глава государства задекларировал 16,3 млн гривен доходов и 21,2 млн гривен расходов.

Как сообщала "Страна", Петр Порошенко задекларировал еще более 1 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ).

Напомним, что сын Порошенко заработал полмиллиона за год и хранит в "родительском" банке 3,2 тысячи евро.