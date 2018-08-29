Цементные клинкеры из России попали в перечень товаров, которые запрещено ввозить на территорию Украины. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Кабинета министром, передает 112.ua.

Согласно принятому постановлению, перечень запрещенных для импорта товаров из Российской Федерации дополнен клинкерами цементными, которые являются промежуточным продуктом при производстве цемента.

Уточняется, что импорт цементных клинкеров из России в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился почти вдвое и составил 877,7 тысяч тонн общей стоимостью 32,947 млн долларов.

Напомним, что ранее Кабмин продлил запрет на ввоз в Украину утвержденного перечня российских товаров до 31 декабря 2018 года.

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