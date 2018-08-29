На главном стадионе Николаева установили туалет с прозрачными стенами
В Николаеве, на Центральном городском стадионе "Эвис" появился санузел, в котором невозможно спрятаться от назойливых людей. Вместо стены в туалете поставили панорамные окна. Об этом сообщает издание "NikLife".
При этом, если солнце в зените, то стекло хоть немного бликует, а вот на закате весь интерьер доступен для обозрения любому проходящему мимо человеку.
Известно, что админкорпус начали ремонтировать еще в 2016 году. В 2017 году был объявлен тендер на повторную реконструкцию здания. Проект строительства был утерян и выявлены дефекты помещения.
Фото: niklife.com.ua
Фото: niklife.com.ua
Фото: niklife.com.ua
Как сообщала "Страна", в Херсонской области девушка родила ребенка в туалете.
Также "Страна" писала, как в Лондоне массово открывают общественные туалеты для трансгендеров.
Ранее "Страна" также сообщала, что в метро Киева начнут строить туалеты для пассажиров.