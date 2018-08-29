В Николаеве, на Центральном городском стадионе "Эвис" появился санузел, в котором невозможно спрятаться от назойливых людей. Вместо стены в туалете поставили панорамные окна. Об этом сообщает издание "NikLife".

При этом, если солнце в зените, то стекло хоть немного бликует, а вот на закате весь интерьер доступен для обозрения любому проходящему мимо человеку.

Известно, что админкорпус начали ремонтировать еще в 2016 году. В 2017 году был объявлен тендер на повторную реконструкцию здания. Проект строительства был утерян и выявлены дефекты помещения.

Фото: niklife.com.ua

Фото: niklife.com.ua

Фото: niklife.com.ua

Как сообщала "Страна", в Херсонской области девушка родила ребенка в туалете.

Также "Страна" писала, как в Лондоне массово открывают общественные туалеты для трансгендеров.

Ранее "Страна" также сообщала, что в метро Киева начнут строить туалеты для пассажиров.