Меньше чем через неделю, сборная Украины проведет свой первый матч в новом турнире УЕФА - Лиге наций. Однако тренеру сборной Украины Андрею Шевченко пришлось вносить изменения в официальную заявку.

Вместо травмированного Артема Беседина, который не смог принять участие в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов против Аякса (0:0), в сборную вызван форвард турецкого клуба Акхисар Беледиеспор Евгений Селезнев, передает официальный сайт ФФУ.

Наш легионер прибудет на сборы 3 сентября.

В нынешнем сезоне Евгений Селезнев провел в чемпионате Турции три матча и забил два гола. Сейчас он отбывает дисквалификацию за плевок в соперника.

Инцидент произошел в матче против Ризеспора.

Наш легионер исподтишка плюнул в игрока соперника, и этот момент прошел мимо внимания главного арбитра встречи. Однако оплеванный обратился к судьям с просьбой посмотреть запись момента при помощи системы VAR.

Главный судья матча остановил игру и после просмотра эпизода показал Евгению Селезневу прямую красную карточку

Сборная Украины сыграет в Лиге наций - с Чехией (6 сентября) и Словакией (9 сентября).