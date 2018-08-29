В Сумах молодую пару не пустили в ресторан из-за того, что парень и девушка оказались иностранцами. Гражданство официанты определили по цвету кожи парня и мусульманской одежде девушки. Требовали от посетителей еще и показать паспорта, но те отказались и начали борьбу за свои права. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Ресторан, где произошел инцидент, расположен в центре Сум и в нем действуют некоторые ограничения, о которых посетителей извещают специальные таблички. Но Халид и Дарья не были ни в спортивной одежде, ни в состоянии алкогольного опьянения или с животными. Но в ресторан их все равно не пустили.

Пара заранее забронировала столик, чтобы отметить приезд в Сумы. Но на пороге ресторана официанты сообщили, что не могут их пустить в заведение из-за цвета кожи парня и хиджаба девушки. "Мы ограничиваем доступ временно, мы ограничиваем, в обслуживании тоже откажем. Поскольку это частное заведение", - сказал официант.

Объяснения официантов, которые Дарья сняла на мобильный, ее жениха шокировали. "Я не понимал, что происходит, а когда она объяснила мне - у меня случился шок. Но если бы я был белым, блондином и у меня были голубые глаза?", - говорит Халид Айман.

Он - гражданин Сомали и подданный Великобритании, Дарья - гражданка Украины, преподает в университете. Она давно мечтала познакомить жениха со своим родным городом, ведь пара вместе уже 7 лет.

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