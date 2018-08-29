В среду, 29 августа, в Анталии в ДТП разбился автобус с российскими туристами. Известно, что пострадали по меньшей мере 11 россиян. Об этом сообщает издание Milliyet.

Всего в автобусе, который вез туристов из Белека в аэропорт, находились 25 граждан России. ДТП произошло, когда в автобус въехал грузовой автомобиль. В результате аварии автобус съехал в водный канал.

Также известно, что водители двух транспортных средств получили травмы. Всех пострадавших госпитализировали в разные больницы Анталии. Остальных туристов отвезли в аэропорт другим транспортом.

На место ДТП прибыли полицейские, а также бригады пожарных и скорая помощь.

Фото: milliyet.com.tr

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