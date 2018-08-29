В четверг, 30 августа, луганская Заря проведет на выезде ответный матч плей-офф Лиги Европы против РБ Лейпциг. Первая встреча завершилась вничью 0 - 0, так что шансы команд на выход в групповой турнир 50 на 50.



Луганчане отправились в Германию из аэропорта "Борисполь" 29 августа, в 12.00. По графику время посадки в аэропорту Лейпцига - 14.20, передает официальный сайт нашей команды.



Что касается игроков, которых Юрий Вернидуб взял с собой в Германию, то список выглядит так: Луис Фелипе, Заури Махарадзе, Олег Чуваев, Евгений Чеберко, Силас, Артем Гордиенко, Владислав Кабаев, Никита Каменюка, Александр Караваев, Игорь Харатин, Владислав Кочергин, Леван Арвеладзе, Дмитрий Литвин, Василий Прийма, Александр Сваток, Александр Тымчик, Виталий Вернидуб, Богдан Михайличенко, Рафаэль.



Встреча начнется в 19.30 минут по украинскому времени. Прямая трансляция на телеканале 2+2. Рассудит матч бригада арбитров из Нидерландов.

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