Президент США Дональд Трамп провел встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино, на которой глава Международной федерации футбола вручил американскому лидеру набор судейских карточек, объяснив, как они применяются. Видео встречи опубликовано в Тwitter в микроблоге NBC News.

Затем Инфантино пошутил, что карточки могут быть полезны американскому президенту для общения с журналистами. Трамп тут же взял красную карточку и показал ее журналистам.

"Очень хорошо. Мне нравится", - прокомментировал Трамп.

WATCH: President Trump jokingly gives the press a red card after receiving soccer penalty cards as a gift during a FIFA meeting in the Oval Office. pic.twitter.com/ildNB6qCp7