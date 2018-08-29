Президент США Дональд Трамп провел встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино, на которой глава Международной федерации футбола вручил американскому лидеру набор судейских карточек, объяснив, как они применяются. Видео встречи опубликовано в Тwitter в микроблоге NBC News.

Затем Инфантино пошутил, что карточки могут быть полезны американскому президенту для общения с журналистами. Трамп тут же взял красную карточку и показал ее журналистам. 

"Очень хорошо. Мне нравится", - прокомментировал Трамп.

Напомним, что президент США неоднократно критиковал представителей СМИ, обвиняя их в распространении "фейковых новостей". 

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп возмутился, что Google выдает о нем только плохие новости.

Также мы сообщали, что Трамп попытался покрасить американский флаг в синий цвет, которого там не должно быть.

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