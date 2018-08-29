В Киевской области спасатели пришли на помощь жителям села Храпачи, которые сообщили, что их корова провалилась в сливную яму. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины в Киевской области. Инцидент произошел 28 августа, около 18:30.

Спасатели прибыли по адресу Белоцерковский район, село Храпачи, улица Веселая. Корова упала в силосную яму глубиной 2,5 метра. При помощи напорных рукавов пожарные подняли животное на землю

Напуганную корову вернули хозяевам целой и невредимой.

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Кривом Роге спасатели прибыли на место убийства, но застряли в лифте.

Также "Страна" писала, как в селе Деребчин Винницкой области бешеный барсук укусил человека и напал на домашних животных.

Ранее "Страна" писала, как под Харьковом корова вместе с хозяйкой едва не утонули в лесном болоте.