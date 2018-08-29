В России президент Владимир Путин планирует внести ряд изменений в пенсионную реформу на фоне падения рейтинга на 45%. Так, пенсионный возраст для женщин будет повышен не на восемь, а на пять лет - до 60 лет. Об этом сообщает "Медуза".

Также президент РФ предложил досрочный выход на пенсию для многодетных матерей. Если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей - на четыре года раньше, если пять и более детей, - то женщины смогут выходить на пенсию в 50 лет.

Кроме того, людям, которые должны были выйти на пенсию в ближайшие два года, разрешат оформить пенсию на полгода раньше.

Президент предложил считать людьми "предпенсионного возраста" тех, кто выйдет на пенсию через 5 лет. По его мнению, за увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в их приеме на работу, нужно установить для работодателей административную "и даже уголовную ответственность".

Глава государства также предложил поднять в два раза максимальный размер пособия по безработице для людей предпенсионного возраста. С 1 января 2019 года размер пособия составит 11,2 тысячи рублей (4600 грн) вместо нынешних 4,9 тысячи рублей (2017 грн).

Президент выступил за то, чтобы работники предпенсионного возраста ежегодно могли на два дня уйти с работы, чтобы пройти бесплатную диспансеризацию.

Еще одно предложение Путина касается дополнительных выплат неработающим пенсионерам, которые живут в селах и имеют не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. По мнению президента, с 1 января 2019 года необходимо установить выплату в размере 25% от страховой пенсии.

Предлагается на три ближайших года сократить стаж, который позволяет людям выйти досрочно на пенсию. Для женщин - до 37 лет, для мужчин - до 42 лет (вместо 40 и 45 лет, как предлагается в пенсионной реформе).

Также Путин настаивает на том, чтобы до окончания пенсионной реформы действовали все льготы, в том числе льготы по налогам на недвижимость и землю.

Как сообщала "Страна", ранее лидер группы "Ленинград" Шнуров написал стихотворение о пенсионном возрасте в России.

Также "Страна" писала, что ранее Путину предложили сократить 30% чиновников в России.