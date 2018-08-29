В Киеве под посольством России проходит акция памяти украинских военных, которые погибли под Иловайском в 2014 году. Видео с этого мероприятия опубликовано в Facebook.

На обнародованном видео запечатлены несколько десятков людей, собравшихся под посольством России. Участники акции расставили перед зданием дипломарического ведомства белые кресты с фотографиями погибших под Иловайском украинцев.

Также участники акции требовали привлечь к ответственности президента России Владимира Путина, а затем сожгли на проезжей части портрет российского лидера.

Ранее "Страна" писала о том, что в ВСУ назвали количество погибших российских военных в Иловайске-2014.

Также мы сообщали, что ООН выпустила шокирующий доклад об "Иловайском котле, в котором обвиняются обе стороны конфликта.