После досадного вылета Динамо из Лиги чемпионов в двухматчевом противостоянии с голландским Аяксом (1 - 3, 0 - 0) известный футбольный эксперт Вадим Евтушенко разобрал и проанализировал неудачу киевлян.

"Смена тактики? Судя по составу, который поставил Хацкевич, то, что он говорил, действительно является правдой, и они собирались сменить ее. Команда, видимо, собиралась прессинговать Аякс. Для этого появился Шепелев место Гармаша. Владимир хорошо это делал: мы видели в играх против Шахтера. Шепелев - один из ключевых игроков, когда дело касается прессинга. Появился и другой нападающий... Но дело в том, что на поле играют две команды. Если одна команда что-то хочет, то другая противостоит этому. Я думаю, то, что не получилось у Динамо - полная заслуга Аякса", - заявил эксперт в эфире Футбол 1.

Вадим Евтушенко также лестно отозвался о юной звезде киевлян Владиславе Супряге.

"Игроки Аякса прессинговали намного лучше игроков киевского Динамо. Супряга? Молодого футболиста нельзя по этой игре за что-то критиковать. Мне показалось, что это очень интересный нападающий, хорошее приобретение для Динамо. Я вижу это по его игровым характеристикам, по тому, что он делает. Да, он немного встречался с мячом, но это зависело не только от него - это зависит от всей команды, сколько раз нападающий получает мяч. По тому, как он двигался, вел себя на поле, я вижу, что он не стушевался. Хоть выбор тренера был неожиданным для всех - в том числе, и для Супряги - думаю, его игровые характеристики, его скорость и жажда борьбы повлияли на выбор тренера", - рассказал Евтушенко.

А вот полузащиту Динамо эксперт раскритиковал.

"Полузащита Динамо? Она вчера проиграла Аяксу. Это было видно. Полностью поддерживаю Хацкевича, который употребил на пресс-конференции слово "закрепощенность". Это ключевой момент, потому что футболисты Аякса играют раскрепощенно, а наши игроки - "закрепощенно". Это касается не только Динамо, а всего украинского футбола. В этом у нас большой "резерв". Это надо на детском уровне развивать, а тренеры "закрепощают", погашают инициативу своими окриками "не обыгрывай, а отдавай пас" или наоборот", - обозначил проблему Вадим Евтушенко.

Он также выделил сильные стороны у голландцев и рассказал о перспективах Динамо в Лиге Европы.

"Динамо прессинговало соперника, но Аяксу удавалось выходить из-под прессинга благодаря индивидуальным качествам футболистов. В этом и разница. Да, цифры показывают полное преимущество Аякса, но, в принципе, разница не такая уж катастрофическая. Если бы Динамо найти пару футболистов в полузащиту, в линию нападения, точечно провести правильную селекцию, найти правильных игроков с теми игровыми качествами, которые необходимы, то киевляне будут играть намного спокойнее и организованнее.

Но Аякс заслуженно прошел команду Хацкевича, и они будут нормально смотреться в групповом этапе Лиги чемпионов на фоне грандов европейского футбола. Перспективы киевлян в Лиге Европы? Я думаю, что Динамо должно выглядеть прилично. Конечно, еще посмотрим, какая будет жеребьевка. Я считаю, что Динамо на правильном пути, у команды есть резерв, это купленные футболисты, те же бразильцы, которые должны в скором времени адаптироваться к игре, чтобы у команды была нормальная скамейка запасных, чтобы у тренера была возможность как-то подбирать правильный состав. У Динамо много полузащитников, и Хацкевичу нужен просто правильный баланс хавбеков. У всех них разные характеристики, и все игроки хорошие, нужен просто правильный микс", - считает Вадим Евтушенко.