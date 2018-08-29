Владельцы элитных автомобилей уплатили в местные бюджеты 97,2 миллиона гривень транспортного налога за первые полгода. Это в 2,3 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает сайт ГФС.

Чаще всего украинцы платили транспортный налог за автомобили марок Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover Range Rover.

В ГФС напомнили, что объектом налогообложения являются легковые автомобили не старше пяти лет со среднерыночной стоимостью более 375 минимальных заработных плат (в 2018 году - более 1,39 миллиона гривень), а ставка налога составляет 25 тысяч гривень в год.

В 2017 году украинцы заплатили в бюджеты 132,2 миллиона гривень транспортного налога на элитные авто.

Ранее "Страна" писала, как украинцы в этом году будут платить налоги на недвижимость и авто.

Также "Страна" сообщала, что украинский рынок автомобильного секонд-хенда ставит рекорд.

Как сообщала "Страна", в этом году украинцам пришлось платить повышенный транспортный налог.