Почему у некоторых жителей Киева и Кировограда после пилотного отключения аналогового ТВ-сигнала не ловил цифровой сигнал, объяснил глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко в эксклюзивном комментарии "Стране".

По словам главы Нацсовета, во многих случаях, когда зрители в Киеве или Кировограде жаловались на отсутствие цифрового сигнала, виноваты были не “белые пятна” в цифровом покрытии, а сами зрители - мол, не в ту сторону направили антенну, или не подняли ее на нужную высоту.

“Покрытие цифрой в Киеве лучше, чем покрытие аналогом. Я готов об этом поспорить. Да и Киев - вообще не показатель, потому что весь Киев сидит на кабеле. В Кировограде, возможно, есть проблемы. Но часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда звонят на горячую линию и жалуются - нет покрытия. Выезжает бригада специалистов, и оказывается, что покрытие есть - просто нужно антенну поднять повыше или развернуть в другую сторону”, - рассказывает Юрий Артеменко.

При этом в Нацсовете не отрицают, что “белые пятна” в покрытии по Украине есть. И что по всей стране с 1 сентября будут возникать проблемы с цифровым сигналом.

Юрий Артеменко признает, что в некоторых районах после отключения “аналога” зрители останутся и без “цифры” тоже.

“В каждой области по-разному. Да, есть точки, где цифровое телевидение не принимает, и где его даже экономически не выгодно ставить. Потому что если где-то в горах стоит одна хата, ради одной хаты никто не будет устанавливать цифровой передатчик. В некоторых районах человек просто физически не сможет получить цифровое телевидение. Ему придется переходить либо на кабельное, спутниковое, либо на интернет-телевидение”, - заявляет “Стране” глава Нацсовета по ТВ.

Речь идет об отдаленных населенных пунктах в сельской местности, а также на территории с неровным рельефом. Хуже всего обстоят дела с покрытием на холмистой местности в Западной Украине - на Волыни, Закарпатье, где эфирный сигнал просто не может пройти сквозь горы.

При любых проблемах с цифровым сигналом Юрий Артеменко рекомендует обращаться к местным властям - в каждой области для этого организованы горячие линии.

При этом Юрий Артеменко в разговоре со "Страной" признает, что ни Нацсовет, ни вообще никто в Украине не знает, где и какое цифровое покрытие. Мол, для этого нужно было проводить специальные замеры. Вопрос - почему еще до того, как выключать “аналог”, их никто не проводил - остается открытым.

Более подробно о том, отключат ли аналоговое ТВ в Украине с 1 сентября, и чем это грозит телезрителям, читайте в материале "Страны".