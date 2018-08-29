Киевское Динамо после вылета от Аякса из Лиги чемпионов (1 - 3, 0 - 0) попало в групповой этап Лиги Европы. Благодаря своему рейтингу в таблице клубных коэффициентов УЕФА, динамовцы попадают в первую корзину при жеребьевке второго по значимости еврокубка.

Она пройдет в пятницу, 31 августа. Начало - 14.00.

Вместе с Динамо в первой корзине будут Арсенал, Челси, Байер и Вильярреал. Также присоединиться к этим клубам могут Андерлехт, Лацио, лиссабонский Спортинг, Марсель и Милан, передает Футбол 1.

Ворскла, которая гарантировала себе место в групповом раунде Лиги Европы, завоевав бронзу УПЛ, может быть либо в третьей, либо в четвертой корзине.

Заря в ответной встрече с РБ Лейпциг в раунде плей-офф попробует также добыть пропуск в группу. В первом матче в Запорожье, несмотря на игру в меньшинстве большую часть матча, луганчанам удалось отстоять нулевую ничью.

Ранее "Страна" сообщала, что Хацкевич объяснил, почему Динамо вылетело из Лиги чемпионов.