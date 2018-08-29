В Киевской мэрии проходит конкурс на занятие должности главы аппарата КГГА. Его результаты должны быть объявлены в ближайшее время.

Но, по данным источников "Страны", победитель уже определен. Им станет Дмитрий Загуменный, занимающий сейчас пост первого зама главы Печерского района столицы.

Напомним, с 12 августа 2014 по 22 августа 2017 года руководителем аппарата КГГА был Владимир Бондаренко. После разгоревшегося скандала о поддельном дипломе, с 7 июня 2017 года был временно отстранен от выполнения обязанностей главы аппарата КГГА, а 22 августа 2017-го - уволен, с формулировкой “по собственному желанию”.

С 1 сентября 2017 года, после увольнения Владимира Бондаренко, временно исполняющей обязанности руководителя аппарата столичной горгосадминистрации была назначена Леся Верес.

При этом, по данным наших источников в мэрии, Бондаренко (официально занимая должность советника Кличко) продолжает быть де-факто главой аппарата и останется оным и после назначения нового руководителя.

Главный юрист бойцов без правил

Как указано в анкете Загуменного на сайте Печерской райгосадминистрации, ему 30 лет. Он родился 22 августа 1988 года. Несложно посчитать, что новая должность выйдет ему своеобразным "подарком" накануне 30-летия.

Родился в Броварах под Киевом, окончил Нацакадемию внутренних дел. Работал два месяца юрисконсультом в броварском земельном КП. Потом два года – юрист в отделе планирования и бухучета жилищно-коммунального хозяйства Броварского совета. В течение года был главным юристом в федерации MMA (борьба без правил) Украины.

Дмитрий Загуменный. Фото: pechersk.kievcity.gov.ua

В неполных 26 лет стал первым замом главы Барышевской райадминистрации, был и.о мэра города под Киевом. В декабре-2015 на два месяца устроился помощником Министра кабинета министров в правительстве Украины.

В январе-2016 устроился работать в Раду. В частности, помогал в общении нардепов с Кабмином. Уже через полгода стал главным по образованию и инновациям в Печерском районе города. С 8 ноября и по сегодня работает замглавы Печерской райгосадминистрации.

Владеет украинским, русским, английским и испанским языками.