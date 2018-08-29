Подарок к 30-летию. Стало известного кого назначат новым руководителем аппарата киевской мэрии
В Киевской мэрии проходит конкурс на занятие должности главы аппарата КГГА. Его результаты должны быть объявлены в ближайшее время.
Но, по данным источников "Страны", победитель уже определен. Им станет Дмитрий Загуменный, занимающий сейчас пост первого зама главы Печерского района столицы.
Напомним, с 12 августа 2014 по 22 августа 2017 года руководителем аппарата КГГА был Владимир Бондаренко. После разгоревшегося скандала о поддельном дипломе, с 7 июня 2017 года был временно отстранен от выполнения обязанностей главы аппарата КГГА, а 22 августа 2017-го - уволен, с формулировкой “по собственному желанию”.
С 1 сентября 2017 года, после увольнения Владимира Бондаренко, временно исполняющей обязанности руководителя аппарата столичной горгосадминистрации была назначена Леся Верес.
При этом, по данным наших источников в мэрии, Бондаренко (официально занимая должность советника Кличко) продолжает быть де-факто главой аппарата и останется оным и после назначения нового руководителя.
Главный юрист бойцов без правил
Как указано в анкете Загуменного на сайте Печерской райгосадминистрации, ему 30 лет. Он родился 22 августа 1988 года. Несложно посчитать, что новая должность выйдет ему своеобразным "подарком" накануне 30-летия.
Родился в Броварах под Киевом, окончил Нацакадемию внутренних дел. Работал два месяца юрисконсультом в броварском земельном КП. Потом два года – юрист в отделе планирования и бухучета жилищно-коммунального хозяйства Броварского совета. В течение года был главным юристом в федерации MMA (борьба без правил) Украины.
Дмитрий Загуменный. Фото: pechersk.kievcity.gov.ua
В неполных 26 лет стал первым замом главы Барышевской райадминистрации, был и.о мэра города под Киевом. В декабре-2015 на два месяца устроился помощником Министра кабинета министров в правительстве Украины.
В январе-2016 устроился работать в Раду. В частности, помогал в общении нардепов с Кабмином. Уже через полгода стал главным по образованию и инновациям в Печерском районе города. С 8 ноября и по сегодня работает замглавы Печерской райгосадминистрации.
Владеет украинским, русским, английским и испанским языками.