В Украине все-таки отключат аналоговый ТВ-сигнал с 1 сентября. Об этом в эксклюзивном комментарии "Стране" заявил Юрий Артеменко, глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

“Это решение Кабинета Министров - с 1 сентября отключить всю Украину от аналогового сигнала”, - сказал Артеменко “Стране”. Речь идет о постановлении Кабмина от 13 июня 2018 года № 509.

Он уточнил, что пока что аналоговое ТВ в Украине отключат не полностью. Вещать в “аналоге” продолжат каналы Общественного ТВ, местные каналы и аналоговые каналы на территориях с особым режимом вещания, примыкающие к РФ (Крым и зона ООС). Повсеместно отключить аналоговый сигнал в Украине Нацсовет планирует к маю 2019 года.

“Этот процесс необратимый. Наш посыл к зрителям - готовьтесь к тому, что отключение аналога будет. Побеспокойтесь о том, чтобы купить тюнер и подключить его, если вы хотите получить телевидение бесплатно в хорошем качестве”, - добавил Юрий Артеменко.

По его словам, в Нацсовете учли ошибки и сложности, которые возникли с отключением "аналога" в пилотных областях - Киевской и Кировоградской. Но на вопрос - что было сделано для того, чтобы они не повторились уже в масштабе всей страны, Юрий Артеменко прямо не ответил. Мол, в Нацсовете планируют решать проблемы по мере их поступления, ведь в каждой области все индивидуально.

“Сложно предсказывать, какие сложности и где возникнут. Давайте дождемся 1 сентября. Чернигов, Черновцы, Одесса - это не Кировоград, это регионы со своими особенностями. В любом случае мы будем сталкиваться с проблемами, вопрос только в том, как быстро мы и местные власти их будем решать", - добавил Артеменко.

Подробнее об отключении аналогового ТВ в Украине с 1 сентября читайте в нашей статье.