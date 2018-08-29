В Европе 4,6 миллиона жителей приняли участие в опросе Еврокомиссии, который касался традиционного перехода на зимнее и летнее время. Около 80% респондентов заявили, что хотели бы оставить летнее время. Об этом сообщает Westfalenpost.

Большая часть опрошенных - 3 миллиона - жители ФРГ, которые смогли проголосовать за соответствующую директиву Европарламента на сайте Европейской комиссии. Опрос проводился с 5 июля по 16 августа.

Результаты опроса будут учтены при пересмотре директивы о переводе стрелок часов. Опрос не являлся референдумом, а носил консультационный характер. Тем не менее ожидается, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 12 сентября объявит о старте законодательной инициативы по отмене перехода на зимнее и летнее время.

Последние исследования говорят о малом проценте экономии энергии в результате перевода часов дважды в год. Так, экономическая целесообразность возникает в диапазоне широт 30-60 градусов. Украина в эту зону входит полностью – значит летнее время в стране может иметь экономический смысл. Впрочем, экономия энергии дает результат лишь в пределах 1-3%.

Напомним, летнее время используется в почти семидесяти странах мира (в том числе почти во всех странах Европы). В Европе исключение составляют Исландия, Россия и Беларусь.

Как сообщала "Страна", Украина в этом году перешла на летнее время 25 марта. Ожидается, что в последнее воскресенье месяца, 28 октября, произойдет переход на зимнее время. И так происходит каждый год с 1981 года. Ранее оговаривалось, что в 2012 году стрелки часов в Украине переведут в последний раз. Но украинские власти так и не рассмотрели этот вопрос, поэтому процесс перевода часов дважды в год остался традицией страны.