После ничейного результата в игре с Аяксом и, соответственно, вылета из Лиги чемпионов, защитник Динамо Томаш Кендзера рассказал, почему "бело-синие" потерпели неудачу.

"Результат 0 - 0 для нас - все равно, что поражение. Мы очень хотели выиграть этот матч, но много теряли мяч, а Аякс, наоборот, контролировал мяч, строил атаки через передачи и, в целом, показал хороший футбол. Мы хотели играть вперед, с помощью передач в штрафную площадь соперника, но пропустили много контратак", - поделился защитник, передает официальный сайт клуба.

- Что произошло в моменте с пенальти?

- Это привычная для таких игр ситуация, когда идет борьба один в один, придерживаешь игрока руками, арбитр увидел в этом нарушение.

- Что скажете о дебюте Супряги? Тяжело проводить первый матч сразу в Лиге чемпионов?

- Это очень молодой парень, который сыграл свой первый матч на "Олимпийском", где собралось много болельщиков. Думаю, из него будет очень хороший футболист.

- Какая атмосфера царила в раздевалке после матча?

- Конечно, мало приятного, все очень расстроенные, ведь мы хотели попасть в групповой этап Лиги чемпионов, но, увы, не вышло. Нет времени горевать слишком долго, сейчас у нас будет один день отдыха - и начнем подготовку к следующему матчу.

- Какие мысли по поводу Лиги Европы? Насколько далеко хотите пройти в этом турнире?

- Мы еще об этом не говорили, сейчас будем готовиться к воскресной игре с Карпатами. Для нас самая важная игра - ближайшая. А потом уже подумаем о Лиге Европы.



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