В соцсети Facebook разгорается новый скандал после того, как Порошенко принял участие в символическом запуске газа на газопроводе от поселка Очеретино в Авдеевку Донецкой области. Пользователи в соцсетях внимательно рассмотрели видео, на котором президент Украины мило беседует с жительницей Авдеевки.

Видеооператор запечатлел, что на холодильнике в квартире жителей Авдеевке висит магнит с российским флагом. "Это мой внук", - объяснила Порошенко женщина, когда президент спросил про фото мальчика в тельняшке и передал супругу свое приветствие. На фуражке внука можно рассмотреть надпись "Тихоокеанский флот".

Отметим, во время пуска газа в Авдеевке 26 августа Порошенко заявил, что "россияне больше не поставят нас на колени своим газовым шантажом".

"Свита делает короля... Судя по его посту и видео, проукраинская семья - это та, у которой на холодильнике висит флаг России. Наверное, это какое-то требование. И да, это какой-то @здец...", - недоумевают пользователи соцсети.

Напомним, на странице президента Петра Порошенко в Facebook также появился пост, проиллюстрированный скандальными фото- и видеоматериалами.

"Украинский газ, наконец-то пошел с рабочим давлением на все газовые сети Авдеевки и семи населенных пунктов. Лично в этом убедился, посетив одну из квартир Авдеевки. Здесь живут фантастические люди, настоящие украинцы, которые несмотря на стремления российских захватчиков обречь людей на холодную смерть, отказались от добровольной эвакуации", - написал Порошенко.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Фото: Данило Яковлев/Facebook

Как сообщала "Страна", в июне в Авдеевке возобновили подачу воды жителям города.

Также "Страна" писала, что Петр Порошенко анонсировал расторжение Договора о дружбе с Россией.